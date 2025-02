Sumar presentará en el Congreso una proposición no de ley que reclama el derribo del Monumento a los Caídos de Pamplona

PAMPLONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida, a través del grupo parlamentario Sumar, ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados que rechaza el acuerdo alcazado entre el PSN, EH Bildu y Geroa Bai para resignificar el Monumento a los Caídos de Pamplona y que insta al Gobierno central a promover ante las administraciones autonómica y local la "demolición" de este edificio.

La iniciativa ha sido presentada este sábado en rueda de prensa por Carlos Guzmán, coordinador general de Izquierda Unida de Navarra (IUN), y Nahuel González, diputado de IU y portavoz de Sumar en el Congreso en asuntos relacionados con la memoria histórica.

El objetivo de esta proposición no de ley es el derribo de este edificio "para garantizar que un símbolo del franquismo sea eliminado, conforme a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición". "De esta manera, se busca crear un espacio libre de vestigios del régimen franquista", señalan desde IUN.

Nahuel González ha señalado que la intención es aprovechar el "altavoz mediático" que representa la votación de esta iniciativa en el Congreso de los Diputados para tratar de conseguir un "cambio de rumbo" en el PSN, EH Bildu y Geroa Bai, cuya postura, ha dicho, "no respeta ni siquiera" el acuerdo programático de Gobierno foral. "No entendemos" que estos tres partidos "no escuchen a las entidades que de forma unánime están diciendo que ese no es el camino". "La voluntad se tiene que demostrar con hechos y ante el auge de una extrema derecha fascista que habla con claridad, pensamos que es la oportunidad ahora mismo de que se le dé la voz a aquellas personas, a aquellas familias, que llevan tantas decenas de años reivindicando en soledad, sin ser escuchadas, y ahora es el momento de darles voz", ha remarcado.

Guzmán ha explicado que no se ha trasladado esta proposición a estos tres partidos al entender que "han iniciado un camino en solitario al margen de la mayoría política que dio sustento al Gobierno de Navarra". Y ha opinado que "quizás trasladando el debate" al Congreso "se pueda lograr un cambio de rumbo en esas aspiraciones de estas formaciones políticas contrarias al sentir unánime del movimiento memorialista de Navarra".

El dirigente de IUN ha precisado, no obstante, que las relaciones entre los socios del Gobierno foral y el Ayuntamiento de Pamplona "están normalizadas". Ha destacado que "tenemos dos acuerdos de gobierno, tanto en Navarra como en el Ayuntamiento de Pamplona, que contienen muchísimas medidas que son necesarias para las familias trabajadoras de Navarra y de Pamplona" y "más allá de esta cuestión concreta, que es evidente que se trata de un flagrante incumplimiento del acuerdo, tanto a nivel de Navarra como a nivel de Pamplona seguimos comprometidos con ese acuerdo".

Desde IUN rechazan la resignificación del Monumento a los Caídos de Pamplona al entender que "mantener el monumento perpetúa el significado original del mismo y va en contra de los principios establecidos por la Ley de Memoria Democrática".

"Es imprescindible erradicar los símbolos que siguen perpetuando el relato franquista en nuestra comunidad. No podemos permitir que el Monumento a los Caídos siga en pie como un vestigio de una época de represión y dictadura", ha defendido Guzmán, que ha afirmado que "mantener este monumento es seguir dando espacio a un relato que niega la dignidad y la justicia de las víctimas del franquismo. Si realmente queremos avanzar hacia una Navarra democrática y libre, debemos cerrar esas heridas del pasado".

"No se puede resignificar un monumento como el de los Caídos. Este tipo de símbolos no tienen cabida en una sociedad que valora la memoria histórica, la justicia y la reparación. Resignificarlo solo implica mantener su carga simbólica, que sigue honrando una parte de la historia que nunca debió ser celebrada", ha asegurado.

"La única alternativa para reparar el daño y dignificar a las víctimas del franquismo es su derribo. No hay otro camino que el de la justicia verdadera, que pasa por la eliminación de estos vestigios y el respeto a las víctimas", ha concluido.

Por su parte, Nahuel González ha destacado que "las instituciones deben apoyar las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas, quienes han luchado durante años por que se reconozca la verdad y se haga justicia a las víctimas del franquismo. Ellas, junto a las familias de las víctimas, son las voces más legítimas para defender la memoria histórica".

"Durante demasiados años, han sido las familias de las víctimas y las asociaciones memorialistas las únicas que han trabajado por dignificar la memoria de los que sufrieron bajo la represión franquista. Las instituciones han llegado tarde a esa defensa", ha lamentado.

Ha manifestado que "es fundamental escuchar a los familiares de las víctimas de la represión franquista y respetar sus deseos sobre los monumentos que siguen ensalzando a quienes fueron sus verdugos. No podemos seguir permitiendo que los símbolos del franquismo sigan erigiéndose como una ofensa a la dignidad de las víctimas y sus familias".

Finalmente, IUN ha subrayado la necesidad de "avanzar en políticas públicas de memoria histórica que permitan saldar la deuda con las víctimas del franquismo y construir un relato inclusivo y democrático del pasado".