Se superaron en diciembre las temperaturas y las precipitaciones medias en Navarra

PAMPLONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Durante el pasado diciembre se superaron las temperaturas y las precipitaciones medias en Navarra, según se recoge en el comentario meteorológico que todos los meses elabora el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral. Además, el agua almacenada en los embalses ha aumentado desde el 35% de noviembre al 40% actual.

Respecto a las precipitaciones, el mes mostró un carácter muy húmedo en el extremo sur y muy seco en la vertiente cantábrica y mitad norte de la zona pirenaica. Se superaron los valores medios en la Ribera y alguna estación de la Zona Media, en la franja central la mayoría de las estaciones registraron entre el 50-75% de los valores medios, mientras que en el tercio norte no se llegó a registrar ni el 50% de dichos valores.

Los días de lluvia fueron más numerosos que la media de un mes de diciembre, pero las precipitaciones fueron de escasa entidad todos los días. Se registraron precipitaciones en forma de nieve los días 2 a 4 y 21 a 26 en estaciones del tercio norte.

En cuanto a las temperaturas, la mayor parte de las estaciones registró temperaturas medias entre 1 y 1,5 ºC por encima de la media. Las estaciones que más se alejaron de los valores medios fueron Zubiri y Erro (+2,7 ºC) y las que registraron valores más próximos a los medios fueron Azanza (+0,1 ºC) y Larraona (+0,3 ºC).

Por último, indicar que las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (106 km/h el día 21 y el 18; 105 km/h el día 9 y 96 km/h el día 15) y Bera (94 km/h el día 18).