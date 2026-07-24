Suspendida la circulación ferroviaria entre Noáin y Pamplona por el incendio de Galar

Sigue en directo la última hora de los incendios forestales en España

Un incendio en Galar (Navarra) ha alcanzado el perímetro del aeropuerto de Pamplona, sin afectar a su operatividad
Un incendio en Galar (Navarra) ha alcanzado el perímetro del aeropuerto de Pamplona, sin afectar a su operatividad - EUROPA PRESS
Europa Press Navarra
Actualizado: viernes, 24 julio 2026 17:50
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PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se ha declarado este viernes en Salinas (Galar) ha obligado a cortar la circulación ferroviaria entre Noáin y Pamplona.

La incidencia afecta a los trenes de larga y media distancia que circulan entre Pamplona y Castejón, según ha informado Adif, que ha explicado que el fuego ha sido ajeno a la explotación ferroviaria.

El incendio se ha declarado en un campo cosechado. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla y de Tafalla, brigada helitransportada, tres helicópteros, Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.

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