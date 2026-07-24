Suspendida la circulación ferroviaria entre Noáin y Pamplona por el incendio de Galar

Un incendio en Galar (Navarra) ha alcanzado el perímetro del aeropuerto de Pamplona, sin afectar a su operatividad - EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se ha declarado este viernes en Salinas (Galar) ha obligado a cortar la circulación ferroviaria entre Noáin y Pamplona.

La incidencia afecta a los trenes de larga y media distancia que circulan entre Pamplona y Castejón, según ha informado Adif, que ha explicado que el fuego ha sido ajeno a la explotación ferroviaria.

El incendio se ha declarado en un campo cosechado. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla y de Tafalla, brigada helitransportada, tres helicópteros, Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.