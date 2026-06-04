La tasa de criminalidad se mantiene "sin cambios" en Navarra, con 52,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos policiales que operan en Navarra registraron en el primer trimestre del año 8.279 infracciones penales, un 0,3% más que en el mismo periodo de 2025. De esta forma, la tasa de criminalidad de los últimos doce meses se sitúa en 52,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, "sin cambios" respecto al periodo anterior. Son 1,9 puntos por encima de la media nacional.

Son datos del Balance de Criminalidad que ha publicado el Ministerio del Interior y que recoge la evolución de la criminalidad registrada en España entre enero y marzo de 2026 por los Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), los Cuerpos de Seguridad dependientes de las Comunidades Autónomas (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra), y también por aquellos Cuerpos de Policía Local que facilitan datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el primer trimestre del año, descendieron en un 22,2% los homicidios dolosos y los asesinatos en grado de tentativa (de 9 a 7). No se registró ningún secuestro (1 en el periodo anterior). Y la bajada fue del 19,6% en el caso de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (de 322 a 259), y del 29,8% si hablamos de los robos con fuerza en domicilios (de 255 a 179).

Descienden también, en un 6,8%, las sustracciones de vehículos (de 44 a 41). Mientras que se mantienen sin variaciones los robos con violencia e intimidación (111). En el lado contrario, suben en un 50% los homicidios dolosos y los asesinatos consumados (de 2 a 3).

Crecen en un 36,9% los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (de 111 a 152), mientras que lo hacen en un 8,1% los delitos contra la libertad sexual (de 86 a 93). En este apartado, aumentan en un 50% las agresiones sexuales con penetración (de 14 a 21), y se mantiene sin variaciones el resto de delitos contra la libertad sexual (72).

Entre enero y marzo aumentaron, además, los delitos por tráfico de drogas y lo hicieron en un 6,8% (de 44 a 47). La subida fue del 2,6% en el caso de los hurtos (de 1.714 a 1.759).

El resto de la criminalidad convencional se incrementó en un 1,3% (de 4.112 infracciones a 4.166). De esta manera, la criminalidad convencional aumentó en un 1,3% entre los meses de enero y marzo, mientras que la cibercriminalidad bajó un 3,4% (de 1.698 a 1.641 infracciones). Así, descendieron las estafas informáticas en un 0,8% (de 1.472 a 1.460), mientras que el resto de ciberdelitos cayó un 19,9% (de 226 a 181).

DESGLOSE POR MUNICIPIOS

El Balance de Criminalidad recoge el desglose de municipios de más de 20.000 habitantes. En el Valle de Egüés, el número de infracciones penales se incrementó en un 1,3% (de 152 a 154) y la tasa de criminalidad es de 30,7 infracciones penales por cada 1.000 habitantes.

En Pamplona, las infracciones penales descendieron un 0,9% (de 3.608 a 3.577) y la tasa de criminalidad es de 77,5. En Tudela, aumentaron un 3,3% (de 606 a 626 infracciones penales) y la tasa de criminalidad es de 66,7.

En Burlada, el número de infracciones penales aumentó un 57,4% (de 129 a 203), con una tasa de criminalidad de 36,6 infracciones por cada 1.000 habitantes.