PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Gaztambide de Tudela acoge este fin de semana la zarzuela 'La tabernera del puerto' y la comedia 'Gool', de la compañía Yllana.

El sábado 3 de octubre, a las 20 horas, será el turno de 'La tabernera del puerto', una zarzuela en tres actos con música de Pablo Sorozábal y libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández- Shaw Iturralde. Esta obra se presenta en Tudela dentro del programa de apoyo a las artes escénicas 'Platea' del Ministerio de Cultura.

El domingo, 4 de octubre, a las 19 horas, la compañía Yllana, "una de las más destacadas a nivel nacional", regresa al Gaztambide con su nueva comedia, titulada 'Gool', una obra para todos los públicos dedicada a fútbol.

Las entradas para ambos espectáculos se pueden adquirir de manera anticipada en los SAC del ayuntamiento y online en tudelacultura.com. Además, la taquilla del teatro Gaztambide estará abierta desde una hora antes del comienzo de las actuaciones.