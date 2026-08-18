Teatro, magia y circo en la tercera semana de 'Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan'

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 7ª edición del programa 'Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan' llevará esta semana cuatro espectáculos de teatro, magia y circo a Erratzu, el Palacio de Arce, Zulueta y la ermita de San Zoilo de Cáseda.

El ciclo, que arranca su tercera semana, está impulsado por el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte, con la colaboración del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y de la sociedad pública NICDO.

La programación se retomará el jueves 20 de agosto, a las 19 horas, en Erratzu con 'InproFestAkzioa', de Inpro Label. El grupo creará en euskera un espectáculo a partir de las propuestas del público, combinando improvisación, comedia física, clown y música. La función está dirigida a todos los públicos y dura 60 minutos.

El viernes 21, a las 20 horas, el Palacio de Arce será el escenario de 'EnigmáticaMENTE', del Ilusionista Pedro III. Esta propuesta de magia y mentalismo explora los enigmas de la mente humana y juega con la lectura del pensamiento y la sensación de control del público. El espectáculo, en castellano y para todos los públicos, tiene una duración de 60 minutos.

El sábado 22 de agosto, a las 19 horas, Próspero Teatro presentará en Zulueta 'Kapikua Cirkus', una pieza de circo para todos los públicos. Dos clowns recuperan la esencia de este arte con números de equilibrio, destreza con balones y malabares, aunque el día de la función parecen haber olvidado todo lo que dominan. La duración es de 60 minutos.

La tercera semana concluirá el domingo 23 en la ermita de San Zoilo de Cáseda, con dos pases de 3 elementos, a las 19 y a las 20 horas. Mago Hodei propone una experiencia mágica inmersiva, íntima y multisensorial, con el público situado alrededor del ilusionista. Cada pase dura 40 minutos, está recomendado para mayores de 7 años y tiene aforo limitado, por lo que es necesario retirar invitación.

La entrada a los espectáculos es libre hasta completar aforo. Las invitaciones se pueden reservar a través de la web de Fundación Baluarte, www.fundacionbaluarte.com.

'Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan' propone un viaje cultural durante el mes de agosto por Navarra, en el que las artes escénicas y los espacios patrimoniales y naturales se enriquecen mutuamente para ofrecer al público una experiencia cercana, singular y vinculada al territorio.

Uno de los objetivos prioritarios del programa es apoyar al sector profesional de las artes escénicas de Navarra, diversificar la programación cultural por el territorio y promover la visibilidad de localidades de la Comunidad foral, especialmente de pueblos pequeños y espacios en riesgo de despoblación. Para ello, el ciclo lleva espectáculos de pequeño y mediano formato a lugares no convencionales como monasterios, castillos, bosques, ermitas, iglesias, un trujal, un palacio o el exterior de un búnker. Desde su primera edición, celebrada en agosto de 2020, el programa ha llegado a 66 localidades diferentes de Navarra. En estas siete ediciones han participado 54 compañías distintas de artes escénicas de la Comunidad foral, cuatro de ellas por primera vez este año.