Técnicos de espacios escénicos de Navarra realizan una jornada de huelga para reclamar la regulación del sector

PAMPLONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de espacios escénicos de Navarra han realizado este sábado, 18 de diciembre, una jornada de huelga para reclamar la regulación del sector, reclamando un convenio colectivo que recoja unas "condiciones laborales dignas" y que el criterio de subrogación "sea justo", "respete" la ley de contratación pública y "conserve las jornadas de la plantilla técnica".

Convocados por el sindicato LAB, varias decenas de personas se han concentrado a las 12.30 horas frente al Departamento de Cultura donde han colocado una pancarta con el lema 'Convenio digno ya' y han portado otra con el mensaje 'Los pliegos públicos crean precariedad'. Además, se han coreado consignas como 'Sin nosotros no hay función' o 'Esnaola escucha, estamos en la lucha'. Por la tarde, a las 19.30 horas, se realizará un "tren de luces y sonido" que partirá desde el Teatro Gayarre hasta el Auditorio Baluarte, y finalizará en la plaza del Castillo.

En un comunicado, LAB ha subrayado que "la gestión de espacios culturales públicos no se debería licitar con pliegos que no garanticen unas condiciones dignas a los trabajadores y trabajadoras de las empresas adjudicatarias". Ha criticado que "no tenemos calendario laboral, a duras penas sabemos con una semana de antelación el horario de trabajo, y este es orientativo ya que los horarios pueden alargarse en el mismo día según las necesidades del espectáculo o evento". A ello ha sumado que "los salarios son bajos y no se ajustan en absoluto al precio del mercado ni a las condiciones laborales que padecemos".

Igualmente, ha destacado que parte del colectivo son trabajadores por cuenta ajena que trabajan para empresas que "dan asistencia técnica en los distintos espacios escénicos de Navarra". En este sentido, ha destacado que la Administración "es la principal contratante de este sector" por lo que ha solicitado "su implicación directa en conseguir unas condiciones laborales dignas que queden recogidas en un convenio colectivo".

Por otro lado, ha señalado que "la compleja realidad de las artes escénicas hace muy difícil poder prever con suficiente antelación y exactitud por parte de los distintos espacios el personal técnico necesario para cada actuación". Por ello, ha considerado que se debería tener "un equipo mínimo para garantizar tanto un servicio de calidad como unas mínimas condiciones laborales".

Sin embargo, ha criticado que las administraciones elaboran pliegos "bajo la premiasa del 'just in time'" lo que provoca que el pedido de personal a las empresas subcontratadas se de con "muy poca antelación" obligando a "tener a su personal disponible las 24 horas del día". Ante esto, ha propuesto "la concreción precisa de los equipos mínimos de trabajo por cada sección, que permita a la empresa adjudicataria realizar una planificación correcta de los calendarios con suficiente antelación".

Por ello, ha solicitado que se adscriba a la empresa "expresa y directamente" a un número determinado de personas, que la jornada mínima laboral anual "sea del 100%", "garantizar las ausencias, sustituciones y bajas", y "determinar las categorías profesionales".

Por otro lado, ha destacado que "la manera en que se decida subrogar va a influir completamente en las condiciones laborales" de los trabajadores de los espacios escénicos.

Así, los técnicos y técnicas de los espacios escénicos han reclamado al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra, así como al resto de organismos competentes, que "suspendan todas las licitaciones que a día de hoy están en marcha mientras no se regule el sector". "Es fundamental para conseguir que el criterio para determinar la subrogación sea justo, que se respete la ley de contratación pública y mantenga y conserve las jornadas de la plantilla técnica a subrogar", ha recalcado.