Técnicos de espectáculos y eventos en Navarra reclaman un convenio autonómico "digno" para el sector

Concentración de técnicos de espectáculos y eventos de Navarra para reclamar un convenio autonómico para el sector. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de espectáculos y eventos de Navarra realizan este sábado, 10 de octubre, una jornada de huelga para reclamar un convenio autonómico que establezca unas "condiciones mínimas" y unifique un sector "muy disperso". También para reclamar a la patronal que vuelva a las negociaciones después de que "no dé señales de vida" desde el mes de enero.

Convocados por el sindicato LAB, trabajadores del sector se han concentrado esta mañana frente al Palacio de Navarra y frente al Auditorio de Baluarte. Y, esta tarde, lo harán de nuevo ante este auditorio y el Teatro Gayarre.

En la protesta que han realizado al mediodía en la plaza de Baluarte han desplegado una pancarta con el lema 'Teknikariak borrokan (Técnicos en lucha). ¡Convenio digno ya!'. También se han coreado consignas como 'Sin técnicos no hay circo, un convenio digno', 'Nuestro salario no da para vivienda', 'Queremos trabajar sin precariedad' o 'Queremos negociar un convenio digno'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Miriam Saragüeta, delegada de LAB en este sector, ha explicado que "el objetivo de esta huelga es firmar un convenio sectorial en Navarra para que todos podamos trabajar en unas condiciones mínimas y unificar el sector". Un convenio que "tiene que marcar una base común para todos los trabajadores, para todas las empresas, para todos los contratadores que hoy en día no existe".

"Ya no podemos seguir así. Tiene que haber un mínimo de horarios, tiene que haber un mínimo de preaviso, tiene que haber unas compensaciones a las jornadas largas. No tenemos ningún problema con el trabajo, pero tenemos un problema cuando no se compensa el trabajo debidamente y cuando no se respeta la profesionalidad, no se respetan las categorías y no se pone el personal específico y que corresponde a trabajar en los espacios", ha manifestado.

Por su parte, Irune Costa, de la sección de Servicios Privados del sindicato LAB, ha criticado que "la patronal lleva sin contestarnos para juntarnos en la mesa de negociación desde enero". Ha recordado que la negociación para lograr el primer convenio de Navarra empezó en mayo de 2023 y, si bien ha habido "muchas reuniones y hemos avanzado en contenidos, hoy por hoy todavía estamos sin un convenio".

"Llevamos ya muchos años esperando ese convenio para el sector, esas mejoras que supondría para las personas trabajadoras y lo que no puede pasar es que, en medio de esta negociación, la patronal desaparezca, deje de contestar y no dé señales de vida", ha reprochado. Una situación que ha llevado a "buscar otras vías" y "saltar a la movilización con el objetivo de obligar a la patronal a que no solamente se siente, sino a que firme un convenio".

"Ya no nos conformamos con que se sienten a negociar, sino que queremos ver un compromiso real con la negociación y con el convenio mismo", ha exigido, para añadir que "no son pocos los esfuerzos que hemos hecho por la parte social para sacar esto adelante".

Según los datos con los que cuenta el sindicato hasta el momento, el seguimiento de la huelga "ha sido realmente amplio" y ha obligado a suspender espectáculos en el Teatro Gayarre, el Auditorio Baluarte o la red Civivox. En otros casos, hay charlas que "no se van a dar en las condiciones que deberían, porque el personal técnico de luces y sonido se ha unido a la huelga".

Por otro lado, ha puesto en valor que la huelga ha conseguido "cohesionar" a las personas trabajadoras de un sector que, "por sus peculiaridades y sus dificultades, es complejo" y que, también, "es un trabajo un poco invisible".

Preguntada por las personas que trabajan en este sector, Miriam Saragüeta, ha reconocido que es "muy difícil" determinar "una cifra exacta" al ser un sector "muy disperso" y con "muchos tipos de contratación". Además, las empresas "se acogen a distintos convenios" al no disponer de un convenio común.

Irune Costa ha añadido que en este sector "existen dos tipos de perfiles: los trabajadores por cuenta ajena y el personal autónomo, que también presta ese servicio en eventos y en espectáculos". Este último, ha destacado, también se ha sumado a la huelga "y ha decidido rechazar varias ofertas para el día de hoy" para apoyar esta protesta.