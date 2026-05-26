La temporada 26-27 de Fundación Baluarte reunirá 12 propuestas para "públicos diversos", 8 de música y 4 de danza

La consejera Esnaola, el director gerente de la Fundación Baluarte, Rubén Jauquicoa, y el director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de Navarra, Perry So - GOBIERNO DE NAVARRA - MIGUEL OSES

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha participado este martes en la presentación de las temporadas 26-27 de Fundación Baluarte: la temporada principal de música y danza, y la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de Navarra/ Nafarroako Orkestra Sinfonikoa (OSN/NOS), titulada 'Simbiosis'.

En el acto ha intervenido también el director gerente de la Fundación, Rubén Jauquicoa, y el director titular y artístico de la OSN, Perry So.

La consejera ha señalado que, como entidad pública, "la Fundación lleva en su esencia la apuesta firme por la accesibilidad universal a la cultura con el objetivo de enriquecer la vida de la ciudadanía con espectáculos que muestren la diversidad de géneros y formatos, para llegar a personas de todas las edades, condiciones económicas, sociales y sensibilidades". Asimismo, ha recalcado que la Fundación y la Orquesta "son entidades imprescindibles en nuestra comunidad en la generación de propuestas culturales y artísticas de primer nivel".

"Debemos poner en valor la labor que hacen y sentirnos privilegiados de poder contar con este recurso tan valioso, que dinamiza la cultura en nuestra comunidad con una programación de calidad y que cada año se esfuerza por superarse y por mejorar una oferta que de por sí, es altísima cada temporada", ha destacado.

Por su parte, Rubén Jauquicoa ha remarcado que Fundación Baluarte y la OSN/NOS "proponen una programación de alta calidad artística para llegar a públicos diversos" y ha apostado por "priorizar el servicio cultural a la ciudadanía". "Queremos acercar a Navarra propuestas de primer nivel, con una clara dimensión internacional, capaces de situar a nuestra tierra como referente en el ámbito de las artes escénicas", ha indicado.

La temporada principal 26-27 de Fundación Baluarte reunirá doce propuestas: ocho de música y cuatro de danza. La programación arrancará el 6 de octubre con la compañía china Tao Dance Theater, galardonada con el León de Plata de la Bienal de Danza de Venecia 2023, que presentará '13 y 14' en el marco de Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak 2026.

El apartado de danza continuará el 15 de noviembre con Scapino Ballet Rotterdam, el más antiguo de Holanda, y 'La Mer', una coreografía inspirada en la partitura de Debussy; el 11 de abril con Ballet Flamenco de Andalucía y Accademia del Piacere, que presentarán 'Origen. La semilla de los tiempos'; y el 30 de mayo con la Compañía Nacional de Danza, que cerrará la temporada con 'NumEro's, una producción que pone en diálogo coreografías de George Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani.

En cuanto a los espectáculos de música, la temporada presentará el 12 de diciembre 'El Señor de los Anillos: la Sinfonía', de Howard Shore, con la soprano Grace Davidson, la OSN/NOS, el Orfeón Pamplonés y el Coro Joven del Orfeón Pamplonés, bajo la dirección de Robert Boardman.

El 9 de enero, la soprano Nadine Sierra, una de las voces más brillantes de la ópera actual, ofrecerá una gala lírica junto a la OSN/NOS dirigida por Óliver Díaz, y el 7 de febrero la pianista Yuja Wang protagonizará uno de los recitales más esperados del curso.

La gran cita operística será 'Lucia di Lammermoor', de Donizetti, los días 29 y 31 de enero. La producción de Lorenzo Mariani contará con Ruth Iniesta como Lucia Ashton, Xabier Anduaga como Edgardo di Ravenswood, la OSN/NOS, el Coro Lírico de AGAO y la dirección musical de Daniela Candillari.

Además, el 27 de enero se abrirá por tercer año el ensayo general en exclusiva para jóvenes de 16 a 30 años, una iniciativa enmarcada en el Programa Educativo y Social.

La programación musical se completará con los Niños Cantores de Viena (27 de febrero), la 'Pasión según San Juan' de Bach con Il Gardellino Orchestra y Choeur de Chambre de Namur (14 de marzo), una Gala de Zarzuela con Sofía Esparza, Celso Albelo, Juan Jesús Rodríguez, la OSN/NOS y el Coro Lírico de AGAO (7 de mayo), y el 'Stabat Mater' de Pergolesi con el contratenor Jakub Józef Orlinski, junto a la soprano Madison Nonoa y la agrupación Il Pomo d'Oro (16 de mayo).

'SIMBIOSIS': DIÁLOGO ENTRE COMPOSITORES, ÉPOCAS Y LENGUAJES DISTINTOS

Perry So, por su parte, ha presentado 'Simbiosis', su quinta temporada de abono como director titular y artístico de la OSN/NOS. So ha detallado asimismo que el título 'Simbiosis' remite a la música "como un lugar de intercambio en muchos sentidos: entre la orquesta y el público, cuya relación mantiene viva la experiencia del concierto; y también entre compositores, épocas y lenguajes distintos, que dialogan entre sí y permiten que el repertorio siga transformándose y creciendo".

Los doce programas atravesarán el tiempo y la geografía, desde el Barroco hasta la creación actual, con especial atención a los aniversarios de Beethoven y Manuel de Falla y a compositores vinculados a Navarra como Emiliana de Zubeldía y Koldo Pastor.

El repertorio reunirá a grandes clásicos como Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Bruckner, Brahms o Tchaikovsky. La OSN/NOS invitará, además, a directores como Jonathan Cohen, Oksana Lyniv, Lawrence Foster y Marko Letonja, y a solistas aplaudidos por el público y la crítica, como Nelson Goerner, Alexandra Dovgan, Alexandra Conunova y Christian Lindberg.

También tendrá presencia el Orfeón Pamplonés y la Coral de Cámara de Pamplona. Además de la temporada en Pamplona, la orquesta oficial de la Comunidad foral mantendrá sus ciclos de abono en Tafalla y Tudela, con cinco conciertos en cada localidad, y estará presente en otros puntos de la geografía navarra a través del Ciclo Andante, que se celebrará entre agosto de 2026 y abril de 2027.

En esta edición, llevará el repertorio sinfónico a Olite, Roncal, Sangüesa, Alsasua, Peralta, Barañáin, Lesaka y Estella. Asimismo, seguirá participando en festivales nacionales y en citas musicales destacadas de la Comunidad foral, además de actuar en distintos espacios de Pamplona.

La labor educativa y social continuará siendo otra de las líneas esenciales de Fundación Baluarte y la OSN/NOS, con audiciones guiadas, conciertos de cámara, conciertos sociales, propuestas para familias, actividades para jóvenes y centros educativos, y experiencias artísticas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad. La programación completa del Programa Educativo y Social se hará pública en septiembre.

COMPRA DE ENTRADAS Y ABONOS

Como novedad, este curso las fechas de venta se adelantan a junio. A partir del 16 de ese mes se podrán adquirir los nuevos abonos completos de Fundación Baluarte y de la OSN/NOS.

El día 23 se abrirá la venta preferente de abonos parciales; el día 24, la venta de nuevos abonos parciales; y el día 25 comenzará la venta de entradas sueltas.

Se mantienen los descuentos para menores de 30 años en abonos y entradas sueltas, en colaboración con Carné Joven. El público general podrá adquirir abonos de Fundación Baluarte desde 262 euros, según zona.

En cuanto a los abonos parciales, el de danza incluye cuatro espectáculos y cuesta desde 80 euros; y el de música, con ocho espectáculos, tiene un precio a partir de 214 euros.

En el caso de la OSN/NOS, el público general podrá adquirir el abono completo desde 135 euros. La Orquesta mantendrá también descuentos para mayores de 65 años y para menores de 30 con Carné Joven, tanto en abonos como en entradas sueltas.

Asimismo, hay descuentos en los abonos para personas con discapacidad, personas desempleadas, familias numerosas y familias monomarentales o monoparentales, presentando identificación.

'Cultura a la carta', programa de abonos flexibles, permite comprar packs de localidades con ventajas respecto al precio individual: a partir de cuatro espectáculos se aplica un 10% de descuento, y desde siete espectáculos, un 15%.