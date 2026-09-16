La temporada de otoño del Teatro Gayarre ofrece 42 títulos de artes escénicas del 9 de octubre al 5 de febrero

Archivo - La obra 'Gigante', con José María Pou, es una de las obras que conforman la temporada de otoño del Teatro Gayarre. - TEATRO GAYARRE - Archivo

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 títulos de artes escénicas conforman la nueva programación con la que el Teatro Gayarre dará inicio a la temporada 2026-2027. Títulos entre el 9 de octubre y 5 de febrero del próximo año que aúnan siete propuestas internacionales y un conjunto de títulos de la cartelera estatal y nuevas creaciones de la escena navarra.

La venta de entradas para público general dará comienzo este jueves 17 de septiembre a partir de las 10.00 horas de manera simultánea tanto en taquilla como online en www.teatrogayarre.com.

Se encuentran disponibles abonos generales de programación para seis y doce espectáculos así como abonos específicos para los ciclos de conciertos de Grandes Intérpretes y La Pamplonesa. A ellos se les suman los habituales descuentos del 50% para jóvenes inscritos como Gayarre Joven y personas en situación de desempleo, del 15% para mayores de 65 años, del 5% para familias monomarentales, monoparentales y numerosas y del 20% para grupos a partir de 20 personas.

'Cantando bajo las balas', la sátira musical dirigida por el dramaturgo, guionista y director de escena navarro Asier Andueza será la encargada de arrancar la temporada con Ane Gabarain en el papel del cadáver invicto de José Millán Astray, fundador de la Legión -viernes 9 -. Tomarán el testigo el conjunto franco-argentino Mundo Costrini con el espectáculo para todos los públicos 'The Crazy Mozarts' -lunes 12-; y 'Los dos hidalgos de Verona', una de las primeras comedias de Shakespeare, de la mano de la compañía británica Cheek by Jowl junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico -viernes 16-.

Octubre contará, además, con dos estrenos consecutivos. El primero, 'Cran casting' del director y artista catalán Roger Bernat; una producción escénica cooperativa de Teatrodix Phestival en colaboración con el Teatro Gayarre -miércoles 21-; y el segundo, el debut de la versión en castellano de 'Heisenberg' -jueves 22- con dirección de Fernando Bernués y protagonizada por José María Asín y Naiara Arnedo.

También se producirá el regreso de José María Pou con 'Gigante', una reflexión sobre los límites de la libertad de opinión y de la responsabilidad pública -sábado 24 y domingo 25-; el retorno desde Italia al Gayarre de Teatro delle Ariette, 17 años después de hacerlo por primera vez, con 'Teatro da mangiare?' -martes 27 y miércoles 28-; y el de Taiat Dansa con 'Las hijas de Bernarda', una mirada contemporánea de la célebre obra lorquiana desde la danza -viernes 30-.

El mes finalizará con la actriz mexicana Cecilia Suárez sumergiéndose en 'El invencible verano de Liliana' -sábado 31-, basada en la novela homónima escrita por Cristina Rivera Garza, Premio Pulitzer 2024. Se trata de la reconstrucción de los hechos que precedieron al asesinato machista de su propia hermana a manos de su novio.

NOVIEMBRE

Aitana Sánchez-Gijón volverá al Gayarre por triple partida con 'Malquerida', la obra maestra del Nobel de Literatura Jacinto Benavente -viernes 6, sábado 7 y domingo 8-.

Le sucederán 'Teoría King Kong', uno de los grandes textos feministas firmado por la escritora y cineasta francesa Virginie Despentes -martes 10-; 'La ópera de los tres centavos', la mítica crítica contra el capitalismo de Bertolt Brecht con Coque Malla a la cabeza -sábado 14 y domingo 15-: y The Tiger Lillies desembarcará en el Gayarre junto a la compañía catalana La Perla 29 para ofrecer, entre tinieblas y ukeleles, el musical-cabaret-concierto 'A Macbeth Song' -jueves 26-.

DICIEMBRE

Javier Cámara, Marta Nieto, Emilio Tomé e Israel Elejalde presentarán 'Verborrea', una tragicomedia sobre el lado oscuro de la sociedad -miércoles 2-; y la actriz y creadora escénica navarra Ane Sagüés será el foco de la iniciativa de experimentación dramatúrgica 'Leer para crear' con 'Un exorcismo pop' -martes 1-.

El tercer estreno de la temporada corresponderá a 'Teresa y Juana' de Julia Montejo, una obra en la que pasado y presente dialogan para "desafiar los mandatos sociales que han atravesado y atraviesan a las mujeres" -martes 8- y el público podrá descubrir 'Fronteras', una de las últimas propuestas de Andrés Lima, con Carolina Yuste y Eneko Sagardoy, que pondrá al espectador ante el espejo de muchas de las heridas abiertas de este siglo XXI: el 11S, la guerra de Siria, la vida de los que se juegan su vida para llegar a Occidente, la indiferencia occidental y la cultura de la celebridad y el periodismo -viernes 11 y sábado 12-.

Asimismo, visitarán el Gayarre el thriller moral en euskera con sobretítulos en castellano '7 urte (7 años)', con Kandido Uranga, reconocido este último año con el premio Feroz al mejor actor de reparto por su papel en 'Maspalomas' -miércoles 16-; y 'El entusiasmo', coproducida por el Centro Dramático Nacional, que aborda con ironía y ternura la crisis de la mediana edad -viernes 18-.

A finales de año se producirá la gran despedida de los escenarios de Chuchín Ibáñez con 'Con el último trago... Nos vamos' junto a compañeros y artistas invitados -sábado 26 a las 17.00 y 20.30 horas-. Y llegarán las propuestas navideñas familiares: 'Mon petit cirque' de Moi Jordana Compañía de Circo -domingo 27-, 'La bella durmiente. El musical de los recuerdos' de Trencadís -lunes 28-, 'Fly me to the Moon' de Cía Leandre -martes 29- y 'Moko' de Teatro Gorakada, en euskera, un viaje a la infancia del bertsolari Bilintx -lunes 4 de enero-.

ENERO

El 2027 comenzará con el estreno absoluto del 'Gran concierto de Año Nuevo. De Pamplona al corazón de Viena' -miércoles 6- Una gran gala sinfónica con un elenco íntegramente navarro: la Orquesta Sinfonía Navarra Filarmónica, el coro de AGAO, la Coral de Cámara Aizaga, las voces de José luis Sola y Selma Sola y bailarines de la Escuela de danza clásica Marta Espuelas.

Además, la compañía australiana Circa presentará 'Wolf', un viaje acrobático para todos los públicos -jueves 7-; el humor burlesco y la música original de Ron Lalá llegará al Gayarre con 'La desconquista' -sábado 9-; LaMOV ofrecerá 'Stravinsky', un programa de danza compuesto por piezas del repertorio universal como 'El pájaro de fuego' y 'La consagración de la primavera' -domingo 10-; Pedro Miguel Martínez presentará junto a un elenco navarro 'Soñando con Lorca' en formato de lectura dramatizada -jueves 14-; y Julián Lopez y Cándela Serrat harán reír al público con '53 domingos' -domingo 17-.

El ciclo de música de cámara 'Grandes Intérpretes' dará comienzo el miércoles 20 de enero con el concierto a dúo, homenaje a Sarasate, de Tianwa Yang (violín) y Nicholas Rimmer (piano) -completan el ciclo las veladas de Sir Willar White junto a Brodsky Quartet el 22 de febrero y el del Cuarteto Casals el 13 de abril-.

Marta Juániz estrenará el thriller psicológico 'En un bosque oscuro y profundo' bajo la dirección de Israel Elejalde -viernes 22-; y Haatik Dantza desplegará 'OTS', una pieza de danza contemporánea que se inspira en el universo cultural creado alrededor del sello discográfico Herri Gogoa -jueves 28-.

Para finalizar, Cristina Medina compartirá 'La Partenaire' y su mundo de fantasía, humor y magia -viernes 29-; Carlos Hipólito regresará con una de las cumbres del teatro contemporáneo, 'Largo viaje hacia la noche', la creación más íntima del Nobel de Literatura Eugene O'Neill -sábado 30 -; y la compañía gallega Chévere, Premio Nacional de Teatro 2014, presentará 'Ictus. Anatomía de La última lección de Castelao' una creación de teatro documental que indaga en las narrativas que construyen la memoria histórica -viernes 5 de febrero -.

CICLO DE MÚSICA LA PAMPLONESA

Para terminar, el ciclo de concierto de La Pamplonesa para este periodo estará compuesto por cuatro títulos. 'Concierto para una nueva época' -viernes, 23 de octubre-; 'Grandes coros de zarzuela' -sábado 28 y domingo 29 de noviembre-, 'Una Navidad a voces' -domingo, 20 de diciembre- y 'Un concierto de leyenda' -domingo, 24 de enero-.