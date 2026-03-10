El tiempo en Navarra para hoy, 10 de marzo de 2026

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo nuboso o con intervalos nubosos. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas de la mitad norte de la Comunidad. No se descartan lluvias débiles intermitentes a lo largo del día y algún chubasco ocasional y disperso.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso generalizado, más acusado en la Ribera, salvo algún ligero descenso en el extremo oriental del Pirineo; máximas en descenso en la vertiente cantábrica y sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo oriental. Viento flojo variable.