El tiempo en Navarra para hoy, 10 de noviembre de 2026

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielos nubosos. Probables brumas y nieblas matinales en zonas de montaña de la mitad norte. Posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, pudiendo llegar a ser moderado en puntos de la Ribera del Ebro. Vientos flojos y moderados del sur y sureste, con intervalos fuertes y posibilidad de algunas rachas muy fuertes en zonas elevadas de la mitad norte y en la vertiente cantábrica.