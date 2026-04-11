El tiempo en Navarra para hoy, 11 de abril de 2026

PAMPLONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo nuboso aumentando a cubierto. Lluvias y chubascos por la tarde, comenzando en el norte y noroeste y extendiéndose al resto. Cota de nieve 900-1000 metros al final del día.

Temperaturas en descenso, que será moderado en el caso de las mínimas, que se producirán al final del día, y notable a extraordinario en el caso de las máximas. Heladas débiles en Pirineos. Viento flojo de oeste al principio tendiendo a noroeste y norte moderado con posibles rachas muy fuertes por la tarde en el valle del Ebro.