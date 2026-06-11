El tiempo en Navarra para hoy, 11 de junio de 2026

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas salvo en los tercios norte y oeste donde estará nuboso de nubes bajas que a mediodía quedan restringidas a la vertiente cantábrica donde desaparecen al final de la tarde y dónde podría darse alguna llovizna por la mañana. Brumas y nieblas matinales en Pirineos que no se descartan en las sierras de Aralar y Urbasa.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en aumento generalizado. Viento flojo a moderado de componente norte.