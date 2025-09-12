El tiempo en Navarra para hoy, 12 de septiembre de 2025

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra intervalos nubosos, con predominio de claros en la Ribera Baja, aumentando a nuboso o cubierto al final. Probables brumas y bancos de niebla matinales de madrugada en Pirineos, sobre todo al final del día y también en las sierras occidentales.

Temperaturas con cambios ligeros, salvo un descenso de las mínimas en la Ribera baja y de las máximas en la vertiente cantábrica. Viento flojo variable con predominio del norte de madrugada y al final del día.