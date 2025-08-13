El tiempo en Navarra para hoy, 13 de agosto de 2025

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo nuboso, tendiendo al final a poco nuboso, salvo en el noroeste donde se formará nubosidad baja. Probabilidad de chubascos dispersos o tormentas ocasionales, que pueden producirse de madrugada, y en el Pirineo también por la tarde.
Temperaturas mínimas en ascenso en la Ribera y extremo este y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, que puede ser notable en el extremo noroeste. Vientos flojos variables con intervalos moderados asociados a las tormentas.