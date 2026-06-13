El tiempo en Navarra para hoy, 13 de junio de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 13 junio 2026 5:32
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PAMPLONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo poco nuboso o despejado con alguna nube baja a primera hora en el entorno de las Sierras de Aralar y Urbasa que puede ir con brumas y nieblas asociadas, e intervalos de nubes altas a partir del mediodía, en todo el territorio.

Temperaturas en ascenso que será notable de las máximas en el noroeste y oeste de Pirineos. Se alcanzarán los 36 grados en la Ribera del Ebro. Viento flojo variable, predominando en horas centrales el sureste en la mitad meridional.

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