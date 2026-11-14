El tiempo en Navarra para hoy, 14 de noviembre de 2026

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra predominio de los cielos nubosos, abriéndose grandes claros al final. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en el tercio oeste y en Pirineos. Lluvias débiles y chubascos, por la mañana en el este y que por la tarde se pueden extender dispersos por todo el territorio.

Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur, durante las horas centrales.