El tiempo en Navarra para hoy, 14 de noviembre de 2026

Europa Press Navarra
Actualizado: sábado, 14 noviembre 2026 8:54
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PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra predominio de los cielos nubosos, abriéndose grandes claros al final. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en el tercio oeste y en Pirineos. Lluvias débiles y chubascos, por la mañana en el este y que por la tarde se pueden extender dispersos por todo el territorio.

Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur, durante las horas centrales.

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