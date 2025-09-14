El tiempo en Navarra para hoy, 14 de septiembre de 2025

Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 14 septiembre 2025 5:31

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso o cubierto con nubes altas disminuyendo pronto a poco nuboso o despejado, y nubes bajas vespertinas en el noroeste acompañadas de brumas y algún banco de niebla disperso en sus zonas altas.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en la Ribera, y máximas en ascenso que podría ser localmente notable en amplias zonas del cuadrante noroccidental. Viento flojo de componente norte, variable durante las horas centrales.

Contador