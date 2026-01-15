El tiempo en Navarra para hoy, 15 de enero de 2026

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra intervalos nubosos aumentando a cielos nubosos y cubiertos. No se descartan nieblas matinales dispersas en el centro y sur de la Comunidad y vespertinas en el Pirineo. Precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste a este a lo largo de la tarde. Cota de nieve en torno a 1.400 metros en el Pirineo al final del día.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos, más acusado en las mínimas de las zonas con nieblas matinales. Heladas débiles y dispersas en el Pirineo. Vientos flojos y moderados de sur y sureste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas del tercio norte y en la vertiente cantábrica.