El tiempo en Navarra para hoy, 15 de junio de 2026

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra intervalos de nubes medias y altas aumentando la nubosidad de evolución a partir del mediodía. Probables chubascos y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo en la Ribera del Ebro.

Temperaturas mínimas en descenso en Pirineos y en las sierras occidentales y con cambios ligeros en el resto; máximas sin cambios o en descenso ligero en la Ribera del Ebro y en descenso en el resto. Viento flojo de componente norte, con intervalos de mayor intensidad durante las horas centrales.