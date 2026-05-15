El tiempo en Navarra para hoy, 15 de mayo de 2026

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra, en la mitad norte, cielo nuboso o cubierto, pasando a intervalos nubosos; en la mitad sur, intervalos nubosos, pasando a poco nuboso en la Ribera Baja. Posibilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la mitad norte.

Lluvias y chubascos en el tercio norte y extremo oeste, que serán persistentes en la Vertiente Cantábrica, donde no se descarta alguna tormenta ocasional, y serán poco relevantes en la mitad sur. Cota de nieve en torno a 1200-1400 metros en el Pirineo.

Temperaturas en descenso generalizado. Heladas débiles dispersas en zonas altas del Pirineo. Viento del oeste girando a noroeste durante la mañana, moderado con rachas fuertes a mediodía en la Ribera y flojo en el resto.