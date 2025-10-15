El tiempo en Navarra para hoy, 15 de octubre de 2025

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos muy nubosos a primeras horas de la mañana; se irán despejando a partir del mediodía hasta quedar poco nubosos o despejados. Probables brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en el interior, más abundantes en el oeste y en la Vertiente Cantábrica.

Temperaturas mínimas en descenso ligero, más acusado en la Ribera; máximas en ligero descenso en la Vertiente Cantábrica y sin cambios en el resto. Viento flojo, predominando la componente norte.