El tiempo en Navarra para hoy, 15 de septiembre de 2025

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo nuboso en el tercio norte, con brumas, sin que se descarten bancos de niebla asociados en sus zonas altas, e intervalos nubosos en el resto, predominando los cielos poco nubosos. Lluvias débiles o localmente moderadas en el noroeste, sin descartarlas en Pirineos.

Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso, salvo en el noroeste, donde se esperan descensos. Viento flojo variable al principio, tendiendo a noroeste, con rachas fuertes en la Ribera durante las horas centrales.