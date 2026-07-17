El tiempo en Navarra para hoy, 17 de julio de 2026

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos nubosos en el noroeste, acompañadas de brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas, y poco nubosos en el resto. Probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la Navarra cantábrica y en el Pirineo.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en descenso, que podrá ser localmente notables en el Pirineo. Vientos flojos de norte y noroeste, con intervalos moderados por la tarde.