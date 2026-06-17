El tiempo en Navarra para hoy, 17 de junio de 2026

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra intervalos nubosos, de nubes bajas al principio y final del día en el extremo norte que podrían ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas, y de nubes de evolución en las horas centrales, sin descartar algunos chubascos dispersos y tormentas ocasionales durante la tarde en el Pirineo y en el centro y sur de la Comunidad.

Temperaturas en aumento, con máximas que superarán los 36 grados en la Ribera del Ebro. Vientos flojos variables.