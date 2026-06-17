El tiempo en Navarra para hoy, 17 de junio de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 5:32
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PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra intervalos nubosos, de nubes bajas al principio y final del día en el extremo norte que podrían ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas, y de nubes de evolución en las horas centrales, sin descartar algunos chubascos dispersos y tormentas ocasionales durante la tarde en el Pirineo y en el centro y sur de la Comunidad.

Temperaturas en aumento, con máximas que superarán los 36 grados en la Ribera del Ebro. Vientos flojos variables.

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