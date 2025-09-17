El tiempo en Navarra para hoy, 17 de septiembre de 2025

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad baja matinal y vespertina y nubosidad alta a lo largo de la jornada.

Temperaturas mínimas en ascenso salvo en la Ribera y en la Vertiente Cantábrica donde no se esperan cambios; máximas en ascenso que podría ser localmente notable en amplias zonas del cuadrante noroccidental. Viento flojo de componente este girando al mediodía a viento flojo del norte.