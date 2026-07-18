El tiempo en Navarra para hoy, 18 de julio de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 18 julio 2026 5:32
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PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra, en el tercio norte, cielos nubosos acompañados de brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas y de alguna precipitación débil y dispersa en la Navarra Cantábrica y en las zonas de montaña. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las máximas en el Pirineo y el centro y sur de la Comunidad. Vientos flojos y moderados de norte y noroeste.

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