El tiempo en Navarra para hoy, 18 de julio de 2026

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra, en el tercio norte, cielos nubosos acompañados de brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas y de alguna precipitación débil y dispersa en la Navarra Cantábrica y en las zonas de montaña. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las máximas en el Pirineo y el centro y sur de la Comunidad. Vientos flojos y moderados de norte y noroeste.