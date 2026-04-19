El tiempo en Navarra para hoy, 19 de abril de 2026

PAMPLONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra intervalos nubosos, con nubosidad de evolución a partir de mediodía. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en las Sierras del noroeste. Chubascos vespertinos, a menudo con tormenta; serán más probables y generalizados en el Centro y valle del Ebro, donde podrán ser localmente muy fuertes e ir acompañados de granizo.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el noroeste y sin cambios en el resto. Viento flojo variable, sin descartar rachas muy fuertes asociadas a tormentas.