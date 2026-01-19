El tiempo en Navarra para hoy, 19 de enero de 2026

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo nubosos o cubiertos, con abundante nubosidad baja que dará brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña. Lluvias débiles y chubascos, en el extremo sur de madrugada, y en el tercio norte por la tarde. Cota de nieve sobre 1300-1400 metros, bajando a 1000 metros por la tarde.

Temperaturas sin cambios significativos. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Viento flojo del noroeste.