El tiempo en Navarra para hoy, 19 de julio de 2026

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y, en el tercio norte, intervalos de nubes bajas por la mañana que pueden ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas y de alguna precipitación débil y dispersa en la Navarra cantábrica.

Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas que pueden alcanzar los 36 grados en el área de Tudela. Vientos flojos con intervalos moderados de norte y noroeste y cierzo en el Ebro.