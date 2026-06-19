El tiempo en Navarra para hoy, 19 de junio de 2026

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución durante las horas centrales. Probabilidad de brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en la vertiente cantábrica.

Posibilidad de chubascos y tormentas dispersas en la Ribera del Ebro y en el Pirineo durante la tarde que podrían ir acompañadas ocasionalmente de granizo y de rachas fuertes de viento. Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos, que podrían alcanzar los 36 grados en la mitad sur. Vientos flojos de sur y sureste con algunos intervalos más intensos en la vertiente cantábrica.