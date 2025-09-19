El tiempo en Navarra para hoy, 19 de septiembre de 2025

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo poco nuboso o despejado por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde con nubes medias y altas. No se descarta algún chubasco débil en la segunda mitad del día.
Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en la vertiente cantábrica donde podría ser notable, y máximas en descenso en la mitad sur, ligero en el resto. Viento flojo o moderado de sureste acompañado de alguna racha fuerte en la divisoria pirenaica y la vertiente cantábrica.