El tiempo en Navarra para hoy, 19 de septiembre de 2025

Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 19 septiembre 2025 5:31

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo poco nuboso o despejado por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde con nubes medias y altas. No se descarta algún chubasco débil en la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en la vertiente cantábrica donde podría ser notable, y máximas en descenso en la mitad sur, ligero en el resto. Viento flojo o moderado de sureste acompañado de alguna racha fuerte en la divisoria pirenaica y la vertiente cantábrica.

Contador