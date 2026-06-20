El tiempo en Navarra para hoy, 20 de junio de 2026

PAMPLONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra intervalos de nubes bajas matinales acompañadas de brumas y nieblas dispersas en la Vertiente Cantábrica, e intervalos de nubes altas durante la jornada y de evolución diurna en las horas centrales, tendiendo a nuboso o cubierto de nubes altas a partir de la tarde. No se descartan chubascos y tormentas en la segunda parte del día en las sierras del oeste que pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso salvo en el tercio norte donde no se esperan cambios; máximas con cambios ligeros. Viento flojo del sureste, con intervalos moderados y rachas fuertes al sur de la Ribera a partir de mediodía.