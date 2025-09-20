El tiempo en Navarra para hoy, 20 de septiembre de 2025

PAMPLONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo nuboso o intervalos nubosos. Lluvias y chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta durante segunda mitad del día, que serán de mayor intensidad y persistencia en el Pirineo.
Temperaturas mínimas en descenso, que será notable en el noroeste; máximas en descenso en el tercio norte y sin cambios o en descenso ligero en el resto. Viento flojo a moderado del sureste tendiendo a partir de mediodía a componente norte, sin descartar rachas muy fuertes asociadas a zonas de tormenta.