El tiempo en Navarra para hoy, 21 de agosto de 2025

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra intervalos nubosos en el tercio sur y nuboso o cubierto en el resto. Probables brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos en zonas altas de los tercios norte y oeste. Lluvias débiles y chubascos dispersos en la mitad norte, que serán fuertes y persistentes en la Vertiente Cantábrica, durante la primera mitad del día, cuando podrían extenderse débiles y dispersos al sur, salvo al área de Tudela, donde no se esperan.

Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo a moderado de oeste y noroeste.