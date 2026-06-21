El tiempo en Navarra para hoy, 21 de junio de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 21 junio 2026 5:32
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PAMPLONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso o cubierto con apertura de claros por la mañana y tendiendo a poco nuboso por la tarde. No se descarta alguna tormenta desde la tarde en el suroeste.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en el tercio norte; máximas en ascenso generalizado, que será notable en la vertiente cantábrica. Viento flojo del sureste con algún intervalo moderado durante las horas centrales; no se descarta alguna racha muy fuerte en las sierras occidentales en la primera mitad del día.

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