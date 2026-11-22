PAMPLONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra intervalos de nubes bajas y medias, más cubierto en la mitad norte. No se descartan brumas y nieblas de madrugada y al final del día en el tercio norte. Probables precipitaciones débiles y algún chubasco disperso más probables e intensos de madrugada y al final de la tarde en la mitad norte.

Temperaturas mínimas en descenso generalizado, más ligero en el noreste; máximas en ligero descenso en el extremo norte y en ascenso o ligero ascenso en el suroeste y en la Ribera; sin cambios en el resto. Viento flojo a moderado de componente oeste que amainará a flojo al final del día, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas al norte del Pirineo navarro durante la madrugada.