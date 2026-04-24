El tiempo en Navarra para hoy, 24 de abril de 2026

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos nubosos con predominio de nubes altas y con nubes de evolución en las horas centrales que, en el Pirineo y en el Ebro, podrían ir acompañadas de algunos chubascos dispersos o tormentas ocasionales en el oeste y sureste durante la mañana y en el Pirineo por la tarde. Probabilidad de nieblas vespertinas en zonas elevadas de la mitad norte.

Temperaturas mínimas en ascenso en el noroeste, con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios significativos. Vientos flojos de sur y sureste con intervalos fuertes, y alguna rachas fuerte en zonas altas del noroeste, tendiendo a flojo de dirección variable por la tarde.