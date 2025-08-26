El tiempo en Navarra para hoy, 26 de agosto de 2025

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra, en el noroeste, predominio de los cielos nubosos aumentando a nuboso o cubierto con lluvias débiles a partir de la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes de evolución y chubascos y tormentas por la tarde. Brumas o nieblas matinales dispersas de madrugada en el noroeste y al final del día en zonas de montaña de los tercios norte y oeste.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en descenso notable en la vertiente Cantábrica, en aumento en el sureste extremo sur, y sin cambios significativos en el resto. Vientos flojos variables que tenderán a partir de la tarde a componente norte con algún intervalo moderado.