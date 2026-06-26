El tiempo en Navarra para hoy, 26 de junio de 2026

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas de madrugada en el noroeste, con probables brumas y nieblas asociadas, aumentando la nubosidad de evolución a partir del mediodía, cuando no se descarta algún chubasco aislado en el norte y noroeste.

Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, en general ligero. Máximas en descenso en el tercio norte, que será notable en el extremo norte y sin cambios o en descenso ligero en el resto. Viento flojo variable tendiendo a moderado de sur y sureste a lo largo de la mañana.