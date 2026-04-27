El tiempo en Navarra para hoy, 27 de abril de 2026

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra intervalos nubosos con abundante nubosidad baja por la mañana y desde el final de la tarde en el noroeste con brumas y nieblas asociadas y nubosidad de evolución por la tarde, en todo el territorio, con chubascos y posibles tormentas que no llegarán al tercio sur y que serán más frecuentes e intensos en el tercio norte y en las sierras occidentales.

Temperaturas sin cambios o en aumento en general ligero. Vientos flojos variables.