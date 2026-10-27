El tiempo en Navarra para hoy, 27 de octubre de 2026

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielos nubosos en la mitad norte, con nubes altas por la mañana y aumentando la nubosidad baja por la tarde, con brumas y nieblas asociadas en zonas altas y precipitaciones débiles que se extenderán de oeste a este a lo largo de la tarde y serán más frecuentes e intensas en las zonas de montaña. En la mitad sur, intervalos de nubes altas por la mañana, abriéndose claros para quedar poco nuboso por la tarde.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las mínimas y los descensos en las máximas. Vientos flojos variables que tenderán a norte y noroeste.