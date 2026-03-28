El tiempo en Navarra para hoy, 28 de marzo de 2026

PAMPLONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo poco nuboso al principio, aumentando a nuboso, y temporalmente cubierto. Probabilidad de nieblas dispersas en zonas altas de la mitad norte. Precipitaciones durante la tarde en la mitad norte. Cota de nieve en descenso de 1400 a 700-900 metros al final.

Temperaturas con cambios ligeros. Heladas débiles en el Pirineo. Vientos moderados de norte y noroeste, con cierzo en el Ebro y probabilidad de rachas muy fuertes en Pirineos y en el extremo sureste.