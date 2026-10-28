El tiempo en Navarra para hoy, 28 de octubre de 2026

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra, en la mitad norte, cielos nubosos, que pueden ir acompañados de brumas y algunas nieblas dispersas matinales y vespertinas, abriéndose claros en las horas centrales del día. En la mitad sur, predominio de cielos poco nubosos con algunas nubes bajas. Posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en la vertiente cantábrica durante la mañana.

Temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas del tercio norte, y con mínimas que se esperan al final del día. Vientos flojos de norte y noroeste.