El tiempo en Navarra para hoy, 29 de enero de 2026

PAMPLONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso disminuyendo a mediodía a intervalos nubosos. Lluvias débiles de madrugada, remitiendo por la mañana, y después al final en el noroeste. Cota de nieve en 1100-1300 metros al principio y al final, subiendo entre medias.

Temperaturas en ascenso, más acusado el de las máximas, que puede ser localmente notable en la Ribera del Ebro y en el extremo occidental. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo con predominio de la componente Sur.