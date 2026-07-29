El tiempo en Navarra para hoy, 29 de julio de 2026

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubosidad de evolución por la tarde.
Temperaturas mínimas en ascenso, notable en amplias zonas, y temperaturas máximas también en ascenso. Las máximas podrán superar los 41-42 grados en toda la Comunidad, salvo en el Pirineo y vertiente Cantábrica, que podrán alcanzar los 38-39 grados. Viento flojo variable con predominio del sureste durante las horas centrales, cuando podrán darse intervalos de mayor intensidad.