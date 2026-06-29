El tiempo en Navarra para hoy, 29 de junio de 2026

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo despejado en la Ribera del Ebro y poco nuboso en el resto, salvo en la vertiente cantábrica y zonas aledañas, donde predominará el cielo nuboso durante la mañana, por presencia de nubes bajas, que darán brumas y nieblas en zonas altas, y lluvias débiles matinales.

Temperaturas en descenso generalizado, ligero de las mínimas y moderado de las máximas. Viento flojo a moderado de componente norte, con rachas fuertes del Cierzo en la Ribera durante las horas centrales.