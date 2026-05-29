El tiempo en Navarra para hoy, 29 de mayo de 2026

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde y nubosidad de tipo bajo en la vertiente al término del día. No se descartan brumas y nieblas en las sierras del oeste.

Temperaturas mínimas en descenso en el oeste y noroeste y sin cambios en el resto. Temperaturas máximas en descenso en la vertiente cantábrica y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo a moderado de componente norte.