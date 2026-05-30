El tiempo en Navarra para hoy, 30 de mayo de 2026

PAMPLONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas que, de madrugada y al final del día, irán acompañadas de abundante nubosidad baja en el norte que en horas centrales queda restringida a la vertiente cantábrica con cielos cubiertos todo el día y probables lloviznas por la tarde. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en los tercios norte y oeste.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso que será ligero en el este y en gran parte de la Ribera del Ebro. Viento flojo de componente norte con intervalos moderados a partir de la tarde.